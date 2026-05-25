Ausblick: AutoZone stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AutoZone wird am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

24 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 36,22 USD aus. Im letzten Jahr hatte AutoZone einen Gewinn von 35,36 USD je Aktie eingefahren.

21 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,46 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,86 Milliarden USD aus.

25 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 149,02 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 144,87 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 20,52 Milliarden USD, gegenüber 18,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at