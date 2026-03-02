Ausblick: AutoZone veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AutoZone präsentiert am 03.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.

24 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 27,15 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 4,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 28,29 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten ein Plus von 9,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,31 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 148,17 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 144,87 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,55 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,94 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at