Ausblick: Avalon Technologies gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Avalon Technologies veröffentlicht am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,83 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 5,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,63 INR erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 35,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,79 Milliarden INR gegenüber 2,81 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 15,16 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,62 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 14,85 Milliarden INR, gegenüber 10,98 Milliarden INR im Vorjahr.
