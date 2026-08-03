Ausblick: Avalon Technologies öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Avalon Technologies stellt am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Avalon Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,14 INR je Aktie gewesen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 33,23 Prozent auf 4,31 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,23 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 24,88 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,95 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 20,90 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 16,03 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at