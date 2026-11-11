Avalon Technologies Aktie

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WKN DE: A3ECH8 / ISIN: INE0LCL01028

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Avalon Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Avalon Technologies veröffentlicht am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 6,00 INR. Dies würde einem Zuwachs von 60,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Avalon Technologies 3,75 INR je Aktie vermeldete.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 34,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,82 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Avalon Technologies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,13 Milliarden INR aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,27 INR, gegenüber 16,95 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 21,83 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,03 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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