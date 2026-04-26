Ausblick: AvalonBay Communities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AvalonBay Communities stellt am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 4,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 768,5 Millionen USD gegenüber 733,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,92 USD, gegenüber 7,40 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 3,11 Milliarden USD im Vergleich zu 3,09 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at