Ausblick: AvalonBay Communities stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AvalonBay Communities öffnet am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

9 Analysten schätzen, dass AvalonBay Communities für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,88 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 3,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 772,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 747,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,01 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,40 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 3,09 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,09 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at