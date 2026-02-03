Ausblick: AvalonBay Communities zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AvalonBay Communities wird am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,23 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

AvalonBay Communities soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 765,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 823,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,40 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 7,60 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 3,02 Milliarden USD, gegenüber 2,96 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at