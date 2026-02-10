Avanti Feeds Aktie
WKN DE: A2JP38 / ISIN: INE871C01038
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Avanti Feeds gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Avanti Feeds wird am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 9,95 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 9,92 INR erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 13,99 Milliarden INR – ein Plus von 2,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Avanti Feeds 13,66 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 42,90 INR aus. Im Vorjahr waren 38,81 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 59,33 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 55,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
