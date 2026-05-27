Ausblick: Avanti Feeds gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Avanti Feeds wird am 28.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 11,00 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Avanti Feeds noch 11,14 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 13,81 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 13,85 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 46,00 INR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 38,81 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 59,05 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 55,49 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at