Ausblick: Avantor präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Avantor präsentiert in der am 29.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,190 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 111,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Avantor in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1,61 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,788 USD je Aktie, gegenüber -0,780 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 6,50 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at