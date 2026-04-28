Ausblick: Avantor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Avantor gibt am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 0,157 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Avantor nach den Prognosen von 14 Analysten im Schnitt 1,54 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,58 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,785 USD im Vergleich zu -0,780 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 6,49 Milliarden USD, gegenüber 6,55 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at