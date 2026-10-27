Avantor Aktie
WKN DE: A2PJN6 / ISIN: US05352A1007
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Avantor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Avantor äußert sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,209 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Avantor -1,040 USD je Aktie verloren.
Den Umsatz betreffend erwarten 14 Analysten einen Zuwachs von 1,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,64 Milliarden USD gegenüber 1,62 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,814 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,780 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 6,59 Milliarden USD, gegenüber 6,55 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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