Avanza Bank Aktie

Avanza Bank

WKN DE: A2PG8N / ISIN: SE0012454072

Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
<
Unternehmen
Termine
Profil
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
20.01.2026 07:01:06

Ausblick: Avanza Bank legt Quartalsergebnis vor

Avanza Bank wird am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,92 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,98 SEK erwirtschaftet worden.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,14 Milliarden SEK gegenüber 1,42 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 19,64 Prozent.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,66 SEK, gegenüber 14,33 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 4,50 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,47 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Avanza Bank Holding AB Registered Shs

Analysen zu Avanza Bank Holding AB Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Avanza Bank Holding AB Registered Shs

