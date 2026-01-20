Avanza Bank Aktie
Ausblick: Avanza Bank legt Quartalsergebnis vor
Avanza Bank wird am 21.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,92 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,98 SEK erwirtschaftet worden.
10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,14 Milliarden SEK gegenüber 1,42 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 19,64 Prozent.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,66 SEK, gegenüber 14,33 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 4,50 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 5,47 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
