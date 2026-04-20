Avanza Bank Aktie

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WKN DE: A2PG8N / ISIN: SE0012454072

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Avanza Bank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Avanza Bank wird am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,63 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,50 SEK je Aktie vermeldet.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,23 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 15,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,46 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 18,26 SEK je Aktie, gegenüber 16,57 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 4,95 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 5,74 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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