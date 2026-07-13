Ausblick: Avanza Bank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Avanza Bank lässt sich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Avanza Bank die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,75 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 24,67 Prozent erhöht. Damals waren 3,81 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Avanza Bank mit einem Umsatz von insgesamt 1,29 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,37 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 5,76 Prozent verringert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,80 SEK, gegenüber 16,57 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 17 Analysten auf durchschnittlich 5,11 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,74 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at