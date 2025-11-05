Aveanna Healthcare Holdings Aktie
WKN DE: A3CN46 / ISIN: US05356F1057
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Aveanna Healthcare legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Aveanna Healthcare lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,102 USD aus. Im letzten Jahr hatte Aveanna Healthcare einen Verlust von -0,220 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,65 Prozent auf 588,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 509,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,465 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,33 Milliarden USD, gegenüber 2,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
