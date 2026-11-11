Ausblick: Aveanna Healthcare stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aveanna Healthcare öffnet am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,207 USD aus. Im letzten Jahr hatte Aveanna Healthcare einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,25 Prozent auf 679,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Aveanna Healthcare noch 621,9 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,824 USD je Aktie, gegenüber 1,05 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,69 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net