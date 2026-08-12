Aveanna Healthcare Holdings Aktie

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WKN DE: A3CN46 / ISIN: US05356F1057

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Aveanna Healthcare vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aveanna Healthcare stellt am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,168 USD aus. Im letzten Jahr hatte Aveanna Healthcare einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 638,6 Millionen USD gegenüber 589,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,707 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,63 Milliarden USD, gegenüber 2,43 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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