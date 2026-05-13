Ausblick: Aveanna Healthcare zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Aveanna Healthcare wird am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,125 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 316,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 613,2 Millionen USD aus – eine Steigerung von 9,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Aveanna Healthcare einen Umsatz von 559,2 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,621 USD, gegenüber 1,05 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 2,56 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,43 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at