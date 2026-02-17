Avensia Innovation AB Aktie
Ausblick: Avensia Innovation AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Avensia Innovation AB wird am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,160 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 8,12 Prozent auf 106,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 115,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,820 SEK je Aktie, gegenüber 0,450 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 423,0 Millionen SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 422,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
