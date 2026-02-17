Avensia Innovation AB Aktie

WKN: 570294 / ISIN: SE0000671745

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Avensia Innovation AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Avensia Innovation AB wird am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,160 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 8,12 Prozent auf 106,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 115,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,820 SEK je Aktie, gegenüber 0,450 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 423,0 Millionen SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 422,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Avensia Innovation AB

Analysen zu Avensia Innovation AB

Aktien in diesem Artikel

Avensia Innovation AB 0,61 -3,46%

