Avensia Innovation AB Aktie

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WKN: 570294 / ISIN: SE0000671745

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16.07.2026 07:01:06

Ausblick: Avensia Innovation AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Avensia Innovation AB stellt am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,120 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,180 SEK je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht beim Umsatz von 101,0 Millionen SEK – das würde einem Abschlag von 7,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 109,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,680 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,580 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 405,0 Millionen SEK, gegenüber 423,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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