Ausblick: Avensia Innovation AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Avensia Innovation AB gibt am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Avensia Innovation AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,110 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,120 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 89,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,0 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,490 SEK, gegenüber 0,580 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 405,4 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 423,3 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at