Avensia Innovation AB Aktie
WKN: 570294 / ISIN: SE0000671745
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Avensia Innovation AB stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Avensia Innovation AB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,150 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Avensia Innovation AB 0,310 SEK je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 106,0 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 10,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 118,3 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,740 SEK, gegenüber 0,580 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 418,0 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 423,3 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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