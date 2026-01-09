Ausblick: Avenue Supermarts mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Avenue Supermarts wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 11,74 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Avenue Supermarts noch ein Gewinn pro Aktie von 11,12 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Avenue Supermarts im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 177,97 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,73 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 11,42 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 31 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 47,33 INR aus. Im Vorjahr waren 41,61 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 31 Analysten im Durchschnitt 685,35 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 593,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at