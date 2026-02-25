Ausblick: AvePoint gewährt Anlegern Blick in die Bücher

AvePoint lädt am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,089 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AvePoint -0,090 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Plus von 24,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 111,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 89,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,337 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,160 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 415,6 Millionen USD, gegenüber 330,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

