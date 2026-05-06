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06.05.2026 07:01:06

Ausblick: AvePoint informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AvePoint wird am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,081 USD je Aktie gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 24,78 Prozent auf 116,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,372 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 514,1 Millionen USD, gegenüber 419,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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