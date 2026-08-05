AvePoint Aktie
WKN DE: A3CTUY / ISIN: US0536041041
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: AvePoint stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
AvePoint präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,082 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AvePoint in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 121,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 102,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,403 USD im Vergleich zu 0,150 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 512,8 Millionen USD, gegenüber 419,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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