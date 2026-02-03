Ausblick: Avery Dennison gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Avery Dennison präsentiert in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,40 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Avery Dennison ein EPS von 2,16 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,28 Milliarden USD – ein Plus von 4,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Avery Dennison 2,19 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,49 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,73 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 8,87 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 8,76 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at