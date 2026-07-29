Ausblick: Avery Dennison zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Avery Dennison äußert sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,47 USD gegenüber 2,41 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,30 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 2,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,02 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,79 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,26 Milliarden USD, gegenüber 8,86 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at