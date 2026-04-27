Ausblick: Avery Dennison zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Avery Dennison präsentiert am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,43 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 16,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,09 USD erwirtschaftet wurden.

10 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,15 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,26 Milliarden USD aus.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,07 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 8,79 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,27 Milliarden USD, gegenüber 8,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at