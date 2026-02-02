Ausblick: Aviat Networks legt Quartalsergebnis vor

Aviat Networks wird am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,500 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Aviat Networks 0,350 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Aviat Networks nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 109,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 118,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,47 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,100 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 450,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 434,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at