Ausblick: Aviat Networks präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aviat Networks wird am 27.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,524 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Aviat Networks 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Aviat Networks in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,92 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 109,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 115,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,100 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 428,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 434,6 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at