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WKN DE: A2AL39 / ISIN: US05366Y2019

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Aviat Networks stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aviat Networks stellt am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Aviat Networks im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,442 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,270 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 106,4 Millionen USD – ein Minus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aviat Networks 112,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,40 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 449,5 Millionen USD, gegenüber 434,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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