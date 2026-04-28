Ausblick: Avis Budget Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Avis Budget Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,829 USD. Im Vorjahresquartal waren -14,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,43 Milliarden USD gegenüber 2,43 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,65 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -25,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,76 Milliarden USD, gegenüber 11,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at