Avis Budget Group Aktie
WKN DE: A0KEE9 / ISIN: US0537741052
|
28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Avis Budget Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Avis Budget Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,829 USD. Im Vorjahresquartal waren -14,350 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,43 Milliarden USD gegenüber 2,43 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,65 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -25,250 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,76 Milliarden USD, gegenüber 11,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avis Budget Group Inc.
|
07:01
|Ausblick: Avis Budget Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Avis Budget Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Avis Budget Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Avis Budget Group Inc.
|155,00
|-2,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.