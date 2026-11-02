Ausblick: Avis Budget Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Avis Budget Group lässt sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Avis Budget Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Avis Budget Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,01 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 10,11 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Avis Budget Group in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,80 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,42 Milliarden USD im Vergleich zu 3,52 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,71 USD im Vergleich zu -25,250 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 11,62 Milliarden USD, gegenüber 11,65 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net