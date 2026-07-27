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WKN DE: A0KEE9 / ISIN: US0537741052

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Avis Budget Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Avis Budget Group wird am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,05 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Avis Budget Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,92 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,48 USD, gegenüber -25,250 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 11,92 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,65 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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