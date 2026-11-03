Avista Aktie
WKN: 856142 / ISIN: US05379B1070
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Avista informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Avista öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,421 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Avista 0,360 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 5,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 425,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 403,0 Millionen USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,65 USD je Aktie, gegenüber 2,38 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 2,00 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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