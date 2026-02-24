Ausblick: Avista legt Quartalsergebnis vor

Avista öffnet am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Avista im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,850 USD je Aktie gewesen.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 515,9 Millionen USD gegenüber 532,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 3,17 Prozent.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,51 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,29 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,97 Milliarden USD, gegenüber 1,94 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

