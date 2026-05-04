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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Avista vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Avista stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,04 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 643,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 617,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,58 USD, gegenüber 2,38 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,96 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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