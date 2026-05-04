Avista Aktie
WKN: 856142 / ISIN: US05379B1070
|
04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Avista vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Avista stellt am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,04 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,980 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 643,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 617,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,58 USD, gegenüber 2,38 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,01 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,96 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avista
|
07:01
|Ausblick: Avista vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Avista zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Avista legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Avista stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Avista zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Avista
Aktien in diesem Artikel
|Avista
|34,32
|-1,55%