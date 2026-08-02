Ausblick: Avista zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Avista wird am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,229 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Avista in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,88 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 426,9 Millionen USD im Vergleich zu 411,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,60 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,38 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 2,00 Milliarden USD, gegenüber 1,96 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at