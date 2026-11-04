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WKN DE: A2P8DT / ISIN: AU000000AVH4

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Avita Medical legt Quartalsergebnis vor

Avita Medical präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,068 AUD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Avita Medical noch -0,140 AUD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Avita Medical in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,63 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 31,7 Millionen AUD. Im Vorjahresviertel waren noch 26,1 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,268 AUD, gegenüber -0,540 AUD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 123,8 Millionen AUD im Vergleich zu 111,1 Millionen AUD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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