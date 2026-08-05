Avita Medical Aktie
WKN DE: A2P8DT / ISIN: AU000000AVH4
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Avita Medical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Avita Medical veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,083 AUD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,120 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 28,8 Millionen AUD aus – eine Steigerung von 0,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Avita Medical einen Umsatz von 28,7 Millionen AUD eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,298 AUD, wohingegen im Vorjahr noch -0,540 AUD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 117,5 Millionen AUD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 111,1 Millionen AUD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avita Medical Ltd
|
05.08.26
|Ausblick: Avita Medical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Avita Medical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: Avita Medical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: Avita Medical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Avita Medical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Avita Medical Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Avita Medical Ltd
|0,98
|32,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.