Ausblick: Avita Medical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Avita Medical wird am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,082 AUD. Das entspräche einem Gewinn von 51,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,170 AUD erwirtschaftet wurden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 12,61 Prozent auf 25,8 Millionen AUD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,5 Millionen AUD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,280 AUD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,540 AUD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 115,9 Millionen AUD, gegenüber 111,1 Millionen AUD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at