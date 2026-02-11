Avita Medical Aktie
WKN DE: A2P8DT / ISIN: AU000000AVH4
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Avita Medical verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Avita Medical wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,109 AUD. Im Vorjahresquartal waren -0,130 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 27,0 Millionen AUD – ein Minus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Avita Medical 28,2 Millionen AUD erwirtschaften konnte.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,514 AUD im Vergleich zu -0,720 AUD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 107,1 Millionen AUD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 97,4 Millionen AUD.
Redaktion finanzen.at
