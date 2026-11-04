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WKN DE: A2P733 / ISIN: US05380C1027

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: AVITA Therapeutics legt Quartalsergebnis vor

AVITA Therapeutics präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,239 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 31,01 Prozent auf 22,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,946 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,740 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 87,5 Millionen USD, gegenüber 71,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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