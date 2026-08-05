AVITA Therapeutics Aktie
WKN DE: A2P733 / ISIN: US05380C1027
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: AVITA Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
AVITA Therapeutics öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,293 USD. Das entspräche einem Gewinn von 22,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,380 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite soll AVITA Therapeutics 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 20,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AVITA Therapeutics 18,4 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,050 USD im Vergleich zu -1,740 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 82,8 Millionen USD, gegenüber 71,6 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AVITA Therapeutics Inc Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: AVITA Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: AVITA Therapeutics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: AVITA Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.04.26
|Erste Schätzungen: AVITA Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: AVITA Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu AVITA Therapeutics Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|AVITA Therapeutics Inc Registered Shs
|7,77
|63,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.