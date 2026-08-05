Ausblick: AVITA Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AVITA Therapeutics öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,293 USD. Das entspräche einem Gewinn von 22,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,380 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll AVITA Therapeutics 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 20,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AVITA Therapeutics 18,4 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,050 USD im Vergleich zu -1,740 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 82,8 Millionen USD, gegenüber 71,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at