AVITA Therapeutics Aktie
WKN DE: A2P733 / ISIN: US05380C1027
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: AVITA Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
AVITA Therapeutics äußert sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,364 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 17,8 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AVITA Therapeutics einen Umsatz von 18,4 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,714 USD je Aktie, gegenüber -2,390 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 71,5 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 64,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
