Ausblick: AVITA Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AVITA Therapeutics stellt am 14.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,292 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 44,91 Prozent erhöht. Damals waren -0,530 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 18,3 Millionen USD gegenüber 18,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,996 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,740 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 82,4 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 71,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at