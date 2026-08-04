Ausblick: Avnet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Avnet wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,80 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 2471,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,070 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Avnet nach den Prognosen von 5 Analysten 7,56 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 34,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,62 Milliarden USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,16 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2,75 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 26,89 Milliarden USD, gegenüber 22,20 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at